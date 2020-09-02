Срок от 8 до 10 лет: Депутатов Донецкого облсовета обвиняют в финансировании «ДНР»

Два депутата Донецкого облсовета и один из руководителей промышленного предприятия организовали поставки в «ДНР» производимой в Украине продукции. В отношении них завершено досудебное расследование по обвинению в финансировании терроризма, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Установлено, что в марте 2018 года депутаты облсовета, один из которых занимал должность генерального директора предприятия, а также заместитель директора этого предприятия, в сговоре с руководителем общества, зарегистрированного на временно оккупированной территории области, организовали преступную схему по финансированию незаконных вооруженных формирований оккупационной администрации в Донецкой области», – говорится в сообщении.

Злоумышленники поставляли в «ДНР» из России произведенные в Украине высокопрочные цепи, сварочные электроды, кузнечно-прессовое оборудование и тому подобное. Стоимость продукции, отгруженной в течение апреля-сентября 2018 года, составила около 53 млн российских рублей.

Завершено досудебное расследование по ч. 2 ст. 258-5 УК Украины («Финансирование терроризма»). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 10 лет без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.