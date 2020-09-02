Прогрессируют копанки: На неподконтрольном Донбассе уходят под землю водоемы

На неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей из-за копанок и закрытых шахт, где не откачивается вода, создается угроза экологической безопасности всего региона. Об этом рассказал представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, передают «Свои.City».

«Если коротко, оккупанты решили просто бросить шахты – и бросили. Закрыли на оккупированной части Луганской области 22 шахты, еще примерно 8-9 шахт – на оккупированной части Донецкой области. На закрытых предприятиях вода из выработок должным образом не откачивается. Шахтные воды поднимаются и выталкивают на поверхность метан. Он накапливается в подвалах жилых домов, погребах. При большом скоплении и контакте с искрой или огнем может быть взрыв, достаточно включить свет или закурить», – говорит Лисянский.

По его словам, это представляет угрозу и опасность для населения, были также и случаи с пострадавшими, о которых умалчивают местные «власти».

«Все, что они смогли сделать, – выпустить памятку для людей, как этому противодействовать. Такую памятку они распространили на оккупированной территории Луганской области, на своих сайтах», – отметил правозащитник.

Он констатировал, что на неподконтрольной Украине территории «прогрессируют копанки».

«Из-за их работы на территории Луганской и Донецкой областей уходят под землю водоемы. Это варварский метод добычи угля открытым способом – приехали, начали экскаваторами рыть. В результате разрытия копанок нарушается геология, поэтому водоемы осушаются. В первую очередь страдает экологическая ситуация, ведь этими водоемами подпитывалась растительность», – рассказал Лисянский.

Он также добавил, что восстановиться водоемы могут только если выпадает большое количество осадков. Но нарушился температурный режим: теплая часть года все жарче, а зима все теплее. Соответственно, обильных осадков, которые могут восстанавливать водоемы, нет.

«Чистые водоемы могут уйти под землю, а шахтная вода со всей гадостью – подняться на поверхность. И тогда может произойти заражение почвы. Если из этих водоемов будет браться вода в водопровод, это приведет к отравлению людей», – подчеркнул правозащитник.

По его словам, эта экологическая проблема может проявиться и на подконтрольной части Украины.