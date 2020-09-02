В ПФУ показали, как сформировать электронную трудовую книжку (Инструкция)

С июля Пенсионный фонд Украины запустил электронный сервис «Сведения о трудовой деятельности», благодаря которому формируется электронная трудовая книжка. Сервис действует на Портале электронных услуг ПФУ. Им может воспользоваться любой обладатель бумажной трудовой книжки, а также работодатель, передают «Донецкие новости».

Электронная трудовая книжка имеет ряд преимуществ:

это гарантия, что ваши данные не потеряются, особенно при ликвидации предприятия, утери самого документа;

при переходе на иное место работы не нужно предоставлять бумажный вариант трудовой книжки, работодатель внесет новые записи в ваш электронный документ;

работник может контролировать работодателя – правильно ли ему все оформили, все ли записи внесли, какой идет страховой стаж;

после достижения пенсионного возраста пенсия будет назначена автоматически без дополнительного обращения в Пенсионный фонд;

если пенсионер продолжает работать, то работодатель будет заносить новые сведения о трудовой деятельности, на основании чего каждые 2 года пенсия будет индексироваться автоматически с учетом нового стажа человека за эти 2 года.

Чтобы воспользоваться электронным сервисом ПФУ, у пользователя должна быть электронная подпись.

Для формирования электронной трудовой книжки нужно:

зайти на портал portal.pfu.gov.ua

пройти регистрацию, чтобы попасть в личный кабинет (инструкция по вариантам регистрации на портале portal.pfu.gov.ua представлена здесь);

выбрать раздел «Відомості про трудову діяльність»;

заполнить форму заявления;

добавить сканкопию своей бумажной трудовой книжки;

если есть стаж, который не отражен в трудовой книжке, эти данные можно добавить самостоятельно;

подписать отправленные документы электронной подписью.

После отправки сканированных документов специалисты Пенсионного фонда сверят их с данными персонифицированного учета. После этого человек может увидеть в личном кабинете всю историю своих трудовых отношений и свой стаж.