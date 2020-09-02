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В ПФУ показали, как сформировать электронную трудовую книжку (Инструкция)

02.09.20 18:26
Скриншот видео YouTube
Скриншот видео YouTube

С июля Пенсионный фонд Украины запустил электронный сервис «Сведения о трудовой деятельности», благодаря которому формируется электронная трудовая книжка. Сервис действует на Портале электронных услуг ПФУ. Им может воспользоваться любой обладатель бумажной трудовой книжки, а также работодатель, передают «Донецкие новости».

Электронная трудовая книжка имеет ряд преимуществ:

  • это гарантия, что ваши данные не потеряются, особенно при ликвидации предприятия, утери самого документа;
  • при переходе на иное место работы не нужно предоставлять бумажный вариант трудовой книжки, работодатель внесет новые записи в ваш электронный документ;
  • работник может контролировать работодателя – правильно ли ему все оформили, все ли записи внесли, какой идет страховой стаж;
  • после достижения пенсионного возраста пенсия будет назначена автоматически без дополнительного обращения в Пенсионный фонд;
  • если пенсионер продолжает работать, то работодатель будет заносить новые сведения о трудовой деятельности, на основании чего каждые 2 года пенсия будет индексироваться автоматически с учетом нового стажа человека за эти 2 года.

Чтобы воспользоваться электронным сервисом ПФУ, у пользователя должна быть электронная подпись.

Для формирования электронной трудовой книжки нужно:

  • зайти на портал portal.pfu.gov.ua
  • пройти регистрацию, чтобы попасть в личный кабинет (инструкция по вариантам регистрации на портале portal.pfu.gov.ua представлена здесь);
  • выбрать раздел «Відомості про трудову діяльність»;
  • заполнить форму заявления;
  • добавить сканкопию своей бумажной трудовой книжки;
  • если есть стаж, который не отражен в трудовой книжке, эти данные можно добавить самостоятельно;
  • подписать отправленные документы электронной подписью.

После отправки сканированных документов специалисты Пенсионного фонда сверят их с данными персонифицированного учета. После этого человек может увидеть в личном кабинете всю историю своих трудовых отношений и свой стаж.

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