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Тело пролежало до утра: В Мариуполе женщина выпала из окна девятиэтажки

02.09.20 18:43
Фото: 0629.com
Фото: 0629.com

В Мариуполе сегодня, 2 сентября, в Кальмиусском районе города обнаружили тело женщины, которая выпала из окна 8-го этажа дома по улице Героической, передает «Сайт города Мариуполя».

В полиции подтвердили факт происшествия и сообщили, что погибшей было 42 года, она жительница Мариуполя.

По информации издания, женщина упала с 8 этажа еще ночью, но тело пролежало до утра, пока его забрали с места происшествия.

Накануне в квартире, где женщина проживала с мужем, произошел конфликт, слышались крики.

На данный момент полиция выясняет обстоятельства случившегося.

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