Тело пролежало до утра: В Мариуполе женщина выпала из окна девятиэтажки

В Мариуполе сегодня, 2 сентября, в Кальмиусском районе города обнаружили тело женщины, которая выпала из окна 8-го этажа дома по улице Героической, передает «Сайт города Мариуполя».

В полиции подтвердили факт происшествия и сообщили, что погибшей было 42 года, она жительница Мариуполя.

По информации издания, женщина упала с 8 этажа еще ночью, но тело пролежало до утра, пока его забрали с места происшествия.

Накануне в квартире, где женщина проживала с мужем, произошел конфликт, слышались крики.

На данный момент полиция выясняет обстоятельства случившегося.