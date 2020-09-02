Детям-переселенцам отказывают в бесплатном питании: Юристы рассказали, как реагировать

В январе Верховная Рада Украины приняла закон № 474, известный как «закон о бесплатном питании для детей-переселенцев». Однако, есть многочисленные случаи, когда детям-переселенцам отказывают в получении бесплатного питания в школах, детских садах, ПТУ. Об этом сообщает общественная организация «Донбасс SOS».

Законом гарантируется бесплатное питание в учебных заведениях для детей всех возрастов – в порядке, установленном Кабмином. Данный Порядок должен был быть разработан до 20 мая – даты вступления закона в силу, однако этого так и не произошло.

Поэтому уже в мае правозащитникам стали поступать многочисленные запросы от людей, которым отказывали в бесплатном питании в их садиках, школах, а местные власти отвечали, что ничего об этом не знают.

«Мы сделали несколько запросов в органы местного самоуправления и Кабинет министров Украины. В одном случае нам ответили, что порядок в ближайшее время будет разработан. В другом случае – сообщили, что разрабатывать ничего нового не нужно, а финансировать питание переселенцев должны на местном уровне», – отметили в «Донбасс SOS».

Ряд учебных заведений идет навстречу родителям-переселенцам, соблюдает законодательство, организовывает бесплатное питание их детям и не требует при этом никаких дополнительных документов, кроме справки ВПЛ (внутренне перемещенного лица». При этом другие садики, школы, ПТУ и другие учебные заведения начинают либо требовать дополнительные документы, либо просто отказывают родителям.

Если переселенцу отказывают в бесплатном питании его ребенка: