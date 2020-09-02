Предприятия остались в «Л-ДНР»: Правозащитник разъяснил, как вернуть долги по зарплате

Многие предприятия Луганской и Донецкой областей, которые сейчас находятся неподконтрольной украинской власти территории, не выплатили зарплаты за несколько месяцев 2014 года. Сейчас эти долги люди пытаются вернуть через суды. Об этом рассказал представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, передают «Свои.City».

«В 2014 году государственным предприятиями Луганской области не была выплачена заработная плата с июля по ноябрь 2014 года. Хотя постановление Кабинета министров о приостановлении выплат государственным учреждениям было только с ноября, людям не доплатили за эти месяцы. Это коснулось всех, не только "сепаратистов". Я тоже до сих пор не получил заработную плату за полгода работы на шахте, которая была на оккупированной территории, возле Дебальцево. Я придерживался проукраинской позиции, но до последнего находился на той территории. И до сих пор мне мои деньги тоже не вернули», – рассказал Лисянский.

По его словам, таких людей очень много. Сейчас правозащитники представляют их интересы в судах, пишут им иски. При этом определенных компенсаций можно добиться от государства и в европейских судах.

«Например, можно обратиться в Европейский суд по правам человека в случае нарушения трудовых прав: если людям не выплатили зарплату. Но чтобы подать в европейский суд, необходимо пройти все судебные инстанции в Украине. И только после этого подается иск в ЕСПЧ. Это уже сформировавшаяся практика», – пояснил правозащитник.

Он отметил, что европейский суд принимает сторону заявителя по одной простой причине: не потому, что ему не выплатили заработную плату, а потому, что у него отсутствует право на защиту – то есть потому, что заявитель прошел все судебные инстанции в Украине, но, даже если решение суда было в его пользу, оно не было реализовано.

«Как правило, суд принимает сторону заявителя и назначает штраф – это может быть 3-4 тыс. евро. Соответственно, когда заявитель пишет заявление в ЕСПЧ, то указывает, какую компенсацию он бы хотел», – уточнил Лисянский.

Правозащитник добавил, что пострадавшие от войны тоже могут рассчитывать на помощь, но каждый случай индивидуальный.

«Если, например, человек получил инвалидность, то ему гарантировано социальное пособие. Но очень много законодательных процедур нужно пройти, чтобы оформить это пособие. Дети могут оформить статус пострадавших от войны, который введен постановлением Кабмина. На данный момент этим постановлением не предусмотрено никаких льгот. Но главное, что этот статус установлен. Первый шаг сделан. Теперь нужно подходить ко второму шагу – наполнять этот статус дополнительными социальными гарантиями и льготами. Но любые изменения в этой области необходимо лоббировать», – резюмировал представитель омбудсмена.