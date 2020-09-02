От мин на Донбассе погибли уже 652 человека

В июле от мин и взрывоопасных пережитков войны на Донбассе погибли 8 человек, ранены – 7. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает Датский совет по делам беженцев – Датская группа по разминированию (DRC-DDG)

Всего с июня 2014 года в Донецкой и Луганской областях от мин и ВПВ погибли 652 человек, еще 1353 получили ранение.

«Территории конфликта в Луганской и Донецкой областях загрязнены минами и неразорвавшимися боеприпасами. Они бывают разные по форме и размеру, окрашены в камуфляжные цвета. Это гранаты, ракеты, минометные мины, артиллерийские снаряды, взрыватели, детонаторы, патроны. Боеприпасы могут взорваться при любом взаимодействии. Если видишь мину или боеприпас: не трогай, не подходи и позвони "101"!», – пояснили деминеры.

Напомним, что ранее глава Программ разминирования DRC-DDG рассказал подробности об их работе на Донбассе. Так, разминирование проводит специально обученная команда, которая состоит из главного деминера, 6 деминеров, водителя «скорой помощи», парамедика. DRC-DDG работает на Донбассе с 2014 года.