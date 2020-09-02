Сгорели дома: Президент собрал срочное совещание по пожарам в Луганской и Харьковской областях

Президент Украины Владимир Зеленский собрал срочное совещание в связи с лесными пожарами на Харьковщине и Луганщине. В одном из сел сгорело 8 домов из 150. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает пресс-служба Офиса президента.

По последним данным, площадь возгорания составляет 400 гектаров, из них 100 гектаров – верховой пожар.

«Представители ГСЧС сообщили главе государства, что для тушения и локализации огня задействовано необходимое количество техники и личного состава. На Луганщине привлекли подразделения Вооруженных сил. Организовано оповещение местного населения с целью возможной эвакуации, однако люди от нее пока отказываются», – отмечается в сообщении.

Предварительной причиной пожара назвали возгорание свалки, из которого через порывы ветра огонь перекинулся на лес. Однако правоохранительные органы не исключают версии поджога.

«Требую быстрых реакций на подобные события. В случае необходимости мы должны организовать эвакуацию всех людей, думать прежде всего об их безопасности. Все должно быть сделано для скорейшей локализации и тушения. А также уже должны думать о выделении финансирования для покрытия потерь. Не потом, а уже сейчас», – сказал Владимир Зеленский.

В данное время продолжается ликвидация пожаров, но ситуация осложняется из-за сильных порывов ветра.

Ранее сообщалось, что 1 сентября на Луганщине в результате пожара произошло возгорание 7 нежилых домов в городе Попасная. Кроме того, поврежден 1 жилой дом и 3 нежилых дома в селе Новоалександровка Попаснянского района.

1 сентября в ходе тушения пожара вблизи пгт Станица Луганская сдетонировал неустановленный взрывоопасный предмет. В результате получил ранения спасатель.

В Харьковской области 2 сентября произошел масштабный пожар вблизи села Клугино-Башкировка Чугуевского района. Огонь охватил территорию около 10 га.