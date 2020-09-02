RU
Все новости

В зоне ООС на Донетчине продолжает действовать режим «Красный», – Кириленко

02.09.20 20:11
Павел Кириленко
Павел Кириленко / Фото: facebook.com

В Донецкой области, которая входит в зону Операции Объединенных сил, продолжает действовать режим «Красный», установленный военным командованием с начала карантина. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сегодня, 2 сентября, на брифинге в Краматорске.

«Я напомню, что режим "Красный" в соответствии с приказом командующего ООС, начиная с марта текущего года, продолжает действовать. Он начал действовать, когда были установлены жесткие карантинные ограничения, и движение любого транспорта – железнодорожного, авиасообщение – было перекрыто», – отметил Кириленко.

По его словам, сейчас решается вопрос, чтобы проводились проверки на внутренних блокпостах в рамках области.

«Температурный скрининг сейчас не делается, но этот вопрос прорабатывается. Также чтобы выясняли у тех, кто въезжает на территорию области, с какой целью эти граждане, пассажиры транспортных средств, передвигаются по территории региона: транзит или другая цель их пребывания. Этому будет даваться оценка и соответствующее реагирование», – заключил Кириленко.

Ранее сообщалось, что в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе с 1 сентября усиливаются меры по профилактике распространения COVID-19.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк