В зоне ООС на Донетчине продолжает действовать режим «Красный», – Кириленко

В Донецкой области, которая входит в зону Операции Объединенных сил, продолжает действовать режим «Красный», установленный военным командованием с начала карантина. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сегодня, 2 сентября, на брифинге в Краматорске.

«Я напомню, что режим "Красный" в соответствии с приказом командующего ООС, начиная с марта текущего года, продолжает действовать. Он начал действовать, когда были установлены жесткие карантинные ограничения, и движение любого транспорта – железнодорожного, авиасообщение – было перекрыто», – отметил Кириленко.

По его словам, сейчас решается вопрос, чтобы проводились проверки на внутренних блокпостах в рамках области.

«Температурный скрининг сейчас не делается, но этот вопрос прорабатывается. Также чтобы выясняли у тех, кто въезжает на территорию области, с какой целью эти граждане, пассажиры транспортных средств, передвигаются по территории региона: транзит или другая цель их пребывания. Этому будет даваться оценка и соответствующее реагирование», – заключил Кириленко.

Ранее сообщалось, что в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе с 1 сентября усиливаются меры по профилактике распространения COVID-19.