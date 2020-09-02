Многие «застряли» за пределами Украины: Зачем «ПриваБанк» требует явиться в отделение переселенцам

«ПриватБанк» 28 августа массово разослал переселенцам сообщения с требованием подтвердить фактическое проживание на подконтрольной Украине территории. Пока этого не будет сделано, клиенты банка не смогут проводить валютные операции, пишет «Реальная газета».

«Письма счастья»

Сообщения были разосланы на электронную почту.

«Сообщаем, что клиентам, которые имеют паспорт гражданина Украины с регистрацией места жительства на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, необходимо подтвердить в банке фактическое (текущее) место жительства / пребывания на подконтрольной Украине территории для дальнейшего осуществления валютных операций: SWIFT-платежей, срочных денежных переводов, пополнение валютных счетов и тому подобное», — говорилось в письме.

В банке заверили, что счетами в гривне можно пользоваться, как и раньше, не принося дополнительные документы.

Чтобы подтвердить факт проживания на подконтрольной территории, предлагалось принести в банк один из документов:

справку переселенца (справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица);

справку или выписку из Единого государственного реестра о месте жительства или временное пребывание;

справку из жилищно-эксплуатационной конторы или жилищно-строительного кооператива;

договор о купле-продаже жилого дома (квартиры) или аренду жилого помещения на территории Украины;

справку, выданную уполномоченным лицом лечебно-профилактического или лечебного учреждения.

Администрация банка предупреждала, что если условие не выполнить, то нельзя будет совершать валютные операции и срочные переводы даже в пределах Украины.

При этом сотрудники банка утверждали, что справку переселенца и прочие документы требуют на основании Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и на основании правил банка.

Однако ни в правилах, ни в законе, на который ссылается банк, прямо не указано, что именно клиенты-переселенцы должны нести какие-то дополнительные подтверждающие документы.

Можно ли прислать справку онлайн

В общении с сотрудниками «ПриватБанка» выяснилось, что отправить справку онлайн нельзя – нужно обязательно нести в отделение. Там проведут идентификацию и сфотографируют клиента. Якобы, это нужно для обновления базы документов.

Но как быть тем, кто находится за границей или застрял из-за карантина в «Л-ДНР»? И безопасно ли создавать очереди в отделениях банка в коронавирусный карантин?

В банке говорят, что в таких случаях можно отправить фотографию документов в чат сервиса «Приват24» – ее «прикрепят» к делу клиента.

Например, Татьяну из Донецка «письмо счастья» от «ПриватБанка» застало в Хорватии. У женщины ушел день на то, чтобы разобраться с банком. В итоге Татьяна оставила заявку и сбросила фотографию справки ВПЛ в чат «Привата24». Документ приняли «с извинениями».

«Банк извинился передо мной, но я считаю подобные действия банка в период карантинных ограничений нарушением прав человека. Люди ограничены в перемещениях, я в Хорватии, тут тоже карантин ужесточили, много людей в Донецке застряло. И как раз в это время устраивать проверки недопустимо. Тем более что Украине никакой помощи не оказывает людям, потерявшим работу из-за карантина, так еще и создает проблемы на каждом шагу», – пожаловалась Татьяна.

Счета переселенки не заблокировали и функционал банка остался доступен, но женщина возмущена таким отношением к себе.

Что будут делать со справкой ВПЛ в банке

В отделении банка нужно прийти с паспортом, картой банка и собственно одним из документов из списка. Там этот документ должны сфотографировать. Но, как оказалось, не все сотрудники банка имеют соответствующие инструкции.

Анна в прошлом уже имела сложности с банком, который заблокировал ее карту, поэтому, когда пришло письмо от «ПриватБанка», женщина сразу понесла документы в отделение.

«Около 2-3 лет назад без предупреждения по этому же поводу просто заблокировали карту (было не приятно остаться без денег в поездке), по возвращению месяц бегала по замкнутому кругу между "позвоните на горячую линию, только они могут разблокировать" и "отделением, которое по идее только увидев меня в живую, может разблокировать". После нервомотки и обещания подать на них в суд карту разблокировали, деньги тут же сняла и закрыла счет», – вспоминает Анна.

В конце августа переселенка опять получила письмо похожего содержания и решила сразу отнести справку переселенца. Однако оказалось, что в отделении «ПриватБанка», так настойчиво требовавшего документы, просто не знают, что с ними делать.

«Взяла справку и карточку ПБ, пришла в отделение оператору дала справку и карточку. Сначала молодой человек сказал, что он не знает, что с этим делать и я должна звонить на горячую линию. Я показала ему письмо от ПБ на телефоне. Дальше он сам звонил выяснял, что куда зачем и как. В итоге справку сфотографировали и прикрепили к моему профилю», – рассказывает переселенка.

Кто еще должен нести подтверждающие документы

В «ПриватБанке» рассказали, что это должны сделать только переселенцы. Однако на практике оказалось, что в переселенцы записали даже тех, кто давно уехал из Луганской и Донецкой областей. Любовь переехала в Киев задолго до 2014 года и внутренне перемещенным лицом не является. Однако с нее тоже потребовали справку переселенца или другой документ. Любовь назвала это дискриминацией по месту рождения.

Интересно, что после того, как получившие «письма счастья» люди стали жаловаться на своих страничках в социальных сетях, звонить на горячую линию или писать жалобы на сайте Минфина, сотрудники банка стали перепроверять информацию и присылать письма с извинениями и объяснениями, что никакие подтверждающие документы нести не нужно.

Таким образом, перенос диалога с банком в публичную плоскость поможет решить ситуацию в пользу переселенца. Как и остальные украинцы, они смогут решать многие финансовые вопросы, не выходя из дома.