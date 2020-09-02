От 15 до 30 человек в день: На Донетчине растет количество больных с пневмонией

В Донецкой области подтверждены 1 512 случаев COVID-19, и при этом увеличивается количество больных с пневмонией. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

«По состоянию на сегодня лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Донецкой области – 1 512, из них 1 025 человек уже выздоровели, это 68%. К сожалению, 1,5% – это больные, которые умерли. Остальные получают лечение. На сегодня в стационарах области с диагнозом COVID-19 находятся 98 человек, еще 30 человек находятся с подозрением», – сообщил Педенко.

Он отметил, что в последнее время увеличивается количество больных с диагнозом «пневмония» или с подозрением на нее. «Каждый день – от 15 до 30 таких пациентов поступают в больницы», – сказал представитель облздрава.

Он также добавил, что для диагностики коронавируса в области работают государственные ПЦР-лаборатории в Славянске и в Мариуполе, также для подтверждения диагноза коронавируса работает частная лаборатория в Мариуполе и несколько пунктов забора проб по области.