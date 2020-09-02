До 1 октября: В «Ощадбанке» рассказали, какие есть ограничения у просроченных карт

Карты «Ощадбанка», срок которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 октября. При этом банк продолжает перевыпуск карт по графику и доставляет их в отделения, о чем оповещает клиента SMS-сообщением. Если клиент не может забрать свою новую карту в отделении, он можете и дальше снимать средства и свободно рассчитываться своей старой карточкой до 1 октября. Нужно учесть, что у таких карт есть ряд ограничений. Об этом уточняет пресс-служба «Ощадбанка».

«Платите своей карточкой, как всегда. Только помните, что при расчетах в интернете нужно ввести именно тот срок действия карты, который указан на вашей карте», – уточнили в банке.

«Просроченной» картой можно по-прежнему:

платить в магазинах с помощью магнитной ленты или чипа;

рассчитываться Apple Pay или GPay бесконтактно или в интернете, если карточка была добавлена к приложениям ранее;

рассчитываться в интернете на сайтах, где не требуется верификация 3D Secure;

пользоваться Ощад 24/7: делать онлайн платежи, переводы, оплачивать коммунальные и другие услуги;

пользоваться картой в банкоматах, в том числе для снятия наличных.

Однако у «просроченных» карт есть определенные ограничения:

с помощью этой карты нельзя снять деньги в кассе в отделении банка (в POS-терминале);

нельзя рассчитаться этой карточкой бесконтактно в POS-терминале / банкомате;

рассчитаться в интернете, если сайт предлагает пройти 3D Secure верификацию;

часть банкоматов других банков могут не поддерживать операции с такими карточками. В таком случае можно повторить попытку в другом банкомате, желательно – в банкомате «Ощадбанка».

«К сожалению, не все банки успели настроить свои банкоматы и POS-терминалы, ведь продолжение действия карт – это экстренная ситуация, которую никто не ожидал. Поэтому просим с пониманием относиться к таким моментам и повторить попытку в другом ближайшем терминале», – дополнили в пресс-службе.

Когда клиент заберет в отделении банка свою новую карту, то платежная карта, срок действия которой был продлен, станет неактивной сразу после активации новой карточки.

Напомним, что «Ощадбанк» продлил срок действия банковских карт переселенцев, который истек во время карантина. Такие карты не будут блокироваться до 1 октября 2020 года. Также продлен мораторий на прохождение физической идентификации в «Ощадбанке» переселенцами – идентификацию можно не проходить в период действия карантина и в течение 60 дней со дня его отмены.