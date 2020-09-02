К началу отопительного сезона: На Донетчине пересмотрят тарифы на тепло

В Донецкой области тарифы на тепло не менялись с прошлого года, поэтому они являются заниженными и будут пересмотрены до начала нового отопительного сезона. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сегодня, 2 сентября, на брифинге в Краматорске.

«Тариф на тепло является настолько заниженным, мы его не пересматривали на отопительный сезон 2019-2020 года, хотя должны были это сделать. Пересмотр тарифа в соответствии с ценой на газ будет проведен в октябре, накануне отопительного сезона, до 15 октября», – сказал Кириленко.

Он уточнил, что это касается областного коммунального предприятия «Донецктеплокоммунэнерго», а также коммунальных предприятий городов, где «они сами могут устанавливать себе тариф, и эти тарифы отличаются».

«Коммунальный тариф по "Донецтеплокоммунэнерго" является наименьшим в сравнении с другими. Более-менее соответствует критериям тариф в Краматорске на тот отопительный сезон. По цифрам, чтобы не было недостоверной информации, детально сообщим после подсчетов», – добавил глава области.

Он подчеркнул, что тарифы будут пересмотрены, но идет работа для того, чтобы они не увеличивались, – за счет других возможных источников.