На телерынке ожидается кадровая сенсация года, – руководитель канала «Украина 24»

С момента своего появления на медиарынке страны в декабре прошлого года телеканал «Украина 24» сумел привлечь в свою команду множество известных украинцам лиц. Об этом рассказал член наблюдательного совета «Медиа Группы Украина» Дмитрий Белянский.

«"Україна 24" смог сделать уникальное предложение – пригласить лучших профессионалов заниматься тем, что им интересно, без каких-либо ограничений. Так, к нашей команде присоединился Евгений Киселев, ведущий по воскресеньям в 22:00 еженедельную итоговую аналитическую программу "Реальная политика". Тигран Мартиросян с большим субботним интервью в 21:00 и итоговой программой о местных выборах "Украина выбирает" в 21:00 по воскресеньям. Василий Голованов с программой "Время Голованова" в 21:00 по будням. Виолетта Логунова с главным ежедневным выпуском новостей "Украина сегодня" в 20:00 по будням. И многие другие», – говорит Белянский.

Вдобавок к этому после запуска проекта удалось вернуть бывших работников ТРК «Украина», которые ушли на другие каналы – Влада Грузинского, Юлию Галушку, Талу Калатай и Дарину Огир. Также в новом сезоне к команде «Україна 24» присоединяется и Наташа Влащенко.

Однако в осеннем сезоне зрителей удивят еще сильнее.

«Я ответственно скажу вам, что главная кадровая сенсация на рынке, связанная с нашими приобретениями в команду "Україна 24", еще впереди. Она определенно состоится в этом году», – анонсировал Белянский.

Больше о том, как телеканал «Украина 24» будет развиваться и с какими трудностями он столкнулся, читайте в полной версии интервью Дмитрия Белянского.