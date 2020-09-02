К концу года «Украина 24» надолго займет первое место среди информационных каналов, – Белянский

За год с момента своего запуска телеканал «Украина 24», который в декабре отметит первый год работы, обязательно займет первое место среди информационных каналов страны. В этом уверен член наблюдательного совета «Медиа Группы Украина» Дмитрий Белянский.

«Техническое вещание стартовало 2 декабря. На сейчас, к осени, мы – в тройке лидеров, и я уверен, что уже к первой годовщине со дня рождения канала, "Украина 24" заслуженно и надолго займет первое место», – заявил он.

Белянский отметил, что вещание нового канала начиналось с 4,5 часов ежедневного собственного производства, а само появление «Украины 24» он называет «логикой развития МГУ».

«Феноменально быстрый рост связан с тем, что телеканал "Україна 24" был запущен не как отдельно стоящий проект, а непосредственно как проект МГУ. Плюс, конечно же, новостям "Сегодня" уже давно стало тесно в эфире общенационального лидера телесмотрения – канала "Украина"», – объяснил член набсовета МГУ.

Дмитрий Белянский напомнил о том, что до прихода на медиарынок «Украина 24», информационные каналы были связаны с теми или иными партиями и подавали информацию только под определенным углом.

Сейчас руководство «Украина 24» строит амбициозные планы по вхождению в список самых популярных каналов страны.

«Исходя из текущей емкости рынка, мы присматриваемся где-то к 4-м пунктам доли рынка. При этом для достижения технического лидерства в этом сегменте нам достаточно 1,5-2%. А 4 пункта – это уже заявка на выход на позицию между ТОП-6 каналов Украины», – добавил Белянский.

Больше о том, как телеканал «Украина 24» будет развиваться и с какими трудностями он столкнулся, читайте в полной версии интервью Дмитрия Белянского.