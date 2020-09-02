Разминирование и зарплаты «Укрзализныцы»: Завершилось заседание ТКГ по Донбассу

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина, Россия, ОБСЕ) полностью согласовала рамочное решение о противоминной деятельности, которое станет основой для проведения работ по гуманитарному разминированию в будущем. Такое решение было принято сегодня, 2 сентября, на очередном заседании ТКГ. Об этом сообщает Офис президента Украины.

Были согласованы координаты 19 приоритетных участков разминирования. Сейчас уже проходит разминирование 20-го участка вблизи Золотого (Луганская обл.), где проходят работы по открытию дополнительного КПВВ.

Председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик отметил, что стороны придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. С начала перемирия наблюдатели Миссии не зафиксировали жертв среди мирного населения. Стороны переговоров согласились с необходимостью продолжения соблюдения «тишины».

Также украинская сторона выполнила все необходимые процедуры в рамках подготовки обмена пленными – предоставила ОБСЕ информацию о содержащихся лиц, которую запрашивала иная сторона переговоров. При этом Украина уже более месяца ожидает информацию о состоянии и местонахождении лиц, удерживаемых в плену «Л-ДНР».

В рамках группы по социально-экономическим вопросам обсуждался вопрос выплат для бывших работников «Укрзализныци». В частности, Украина продлила срок выплат депонированной зарплаты через систему быстрых переводов «Ощадбанка» до середины октября, чтобы гарантировать выплаты зарплат бывшим работникам Донецкой и Луганской дирекции АО «Укрзализныця». Речь идет о почти 4700 человек.

Украинская сторона выступила за создание экспертной комиссии с участием международных специалистов для мониторинга экологической ситуации в регионах Донецкой и Луганской областей (включая подконтрольные Киеву территории).

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы запланировано на 16 сентября.