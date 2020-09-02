Угрожает трем населенным пунктам: На Луганщине тушат масштабный пожар (Фото)

В Луганской области спасатели тушат масштабный пожар в экосистемах, ситуация осложняется сильными порывами ветра. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

«2 сентября в ГСЧС поступила информация о возгорании сухой травы, камыша и лесной подстилки возле села Болотенное Станично-Луганского района на площади около 80 га. Ситуация осложняется сильным порывом ветра, вызывает угрозу населенным пунктам Болотенное, Валуйское и Станица Луганская», – говорится в сообщении.

Спасатели организовали оповещение местного населения с целью возможной эвакуации.

К тушению привлечены 108 человек и 17 единиц техники. С целью оказания помощи луганским спасателям дополнительно привлечено около 100 человек и 27 единиц техники из Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

По состоянию на 20:20 огонь продолжают тушить, создан оперативный штаб.

«Ситуация осложняется тем, что пожары вспыхнули фактически в "серой зоне", где могут находиться взрывоопасные предметы», – добавили в ГУ ГСЧС Луганщины.

Ранее сообщалось, что 1 сентября на Луганщине в результате пожара произошло возгорание 7 нежилых домов в городе Попасная. Кроме того, поврежден 1 жилой дом и 3 нежилых дома в селе Новоалександровка Попаснянского района.

1 сентября в ходе тушения пожара вблизи пгт Станица Луганская сдетонировал неустановленный взрывоопасный предмет. В результате получил ранения спасатель.