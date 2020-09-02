До появления «Украины 24» в стране существовал только набор партийных каналов, – Белянский

Телеканал «Украина 24» после своего появления в декабре прошлого года стал первым политически нейтральным и не привязанным к той или иной политической силе информационным каналом страны. Об этом заявил член наблюдательного совета «Медиа Группы Украина» Дмитрий Белянский, назвав это одним из факторов, которые и привели к успеха канала.

«В момент создания "Украина 24" у государства, у власти в широком смысле этого слова, не оказалось своего "домашнего" канала. В стране существовал только набор партийных каналов, один из которых находится в довольно жесткой оппозиции, а другие – в сегменте, куда не так-то прилично в эфиры ходить. Поэтому период нашего старта совпал с периодом для власти, когда она была особенно заинтересована в честных условиях для уместного высказывания, и я считаю, что данная совокупность факторов очень позитивно отразилась на успехе нашего канала», – утверждает Белянский.

По его словам, именно политика нейтрального освещения событий позволяет каналу приглашать в эфир и сторонников действующей власти, и оппозицию, что предоставляет возможность подавать максимальное количество различных мнений.

Больше о том, как телеканал «Украина 24» будет развиваться и с какими трудностями он столкнулся, читайте в полной версии интервью Дмитрия Белянского.