Уволились 25% медиков: В Константиновке пациентов с COVID-19 спасает 80-летняя анестезиолог

В инфекционную больницу Константиновки (Донецкая обл.) при пандемии коронавируса вернулась 80-летняя анестезиолог Мария Короленко. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает пресс-служба Фонда.

Пенсионерка отмечает, что оставаться дома она попросту не могла. «Я будто чувствовала, что еще не выполнила свой долг. Поэтому на работу всегда иду с хорошими, светлыми мыслями. И рада, что могу помочь больным», – поясняет мотивы своего решения Мария Короленко.

Медики больницы Константиновки гордятся своей коллегой. Ведь такие специалисты сейчас на вес золота. «Мария Николаевна – особый случай. Дело в том, что сейчас очень не хватает опытных врачей-анестезиологов. По области вообще огромный дефицит. В марте, когда мы начали принимать пациентов с коронавирусной инфекцией, уволилось 25% медицинских работников», – поясняет Надежда Шейченко, и.о. главврача больницы.

Приятным сюрпризом даже для столь опытного профессионала, как Мария Николаевна, стали аппараты искусственной вентиляции легких Фонда Рината Ахметова. В рамках проекта «Борьба с COVID-19 в Украине» 4 аппарата ИВЛ получили медики Константиновки.

«Замечательное оборудование, интеллектуальное. Оно подстраивается к дыханию больного. Пациент делает вдох, а аппарат добавляет кислород столько, сколько нужно», – отметила Мария Короленко.

Эпидемия коронавируса выявила ряд проблем в медицине страны, в частности нехватку аппаратов ИВЛ. И первым на помощь стране еще в феврале пришел Фонд Рината Ахметова, который стал закупать и передавать медикам самое современное оборудование. «Ринат Ахметов выделил 300 миллионов гривен на приобретение самого необходимого медикам оборудования и расходных материалов в рамках проекта "Борьба с COVID-19 в Украине»". В том числе более 200 аппаратов искусственной вентиляции легких. Масштабы помощи беспрецедентны, и проект, по сути, повлиял на общий уровень качества оказания медицинской помощи в стране, который значительно повысился. Работа продолжается», – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

В пресс-службе напомнили, что 200 аппаратов ИВЛ – не единственный масштабный проект Фонда, призванный повысить уровень экстренной помощи в Украине. «Ранее, по личному решению Рината Ахметова, был реализован проект "200 скорых для Украины". Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих скорых задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях», – отметили в Фонде.