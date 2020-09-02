Внесены изменения в порядок взятия переселенцев на социальный квартирный учет

В порядок взятия переселенцев на социальный квартирный учет внесены изменения. Сегодня, 2 сентября, Кабмин внес изменения в постановление КМУ от 23.07.2008 № 682 «Некоторые вопросы реализации Закона Украины "О жилом фонде социального назначения"», передает «Судебно-юридическая газета».

Данное постановление КМУ утверждает Порядок взятия граждан на социальный квартирный учет и снятие с него. До нынешнего момента Порядок не учитывал особенности для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Теперь внутренне перемещенные лица берутся на квартирный учет по месту своего нахождения, которое зафиксировано в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах. При этом члены семьи переселенца, который подает заявление, берутся на учет вместе с ним, независимо от того, отражены они на учете в этой базе или нет.

Заявление о взятии на учет переселенец подает в орган местного самоуправления по месту своего проживания/нахождения. Если есть центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), заявление подается исключительно через такой центр

Заявление подается одним из способов:

лично во время посещения органа местного самоуправления или ЦПАУ;

через Единый веб-портал электронных услуг или интегрированную с ним систему в электронной форме;

рекомендованным письмом с уведомлением о вручении.

Также в постановлении КМУ уточняются территории, расположенное на которых имущество не учитывается при определении среднемесячного общего дохода переселенца и членов его семьи.