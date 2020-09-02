Яценюк отреагировал на отравление Навального

Российского оппозиционера Алексея Навального отравил режим Путина. В этом уверен премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк, о чем он написал в Facebook.

«Такой вывод очевиден после заявления немецких властей. Так же, как режим Путина убивает украинцев, грузин, молдаван, сирийцев, чеченцев и британцев, как убил пассажиров МН-17. Как убивает всех, кто с ним не согласен», – написал он.

Яценюк призывает Запад не оставаться в стороне и подняться в борьбе с режимом Путина. «Это не просто еще одна тревожная новость. Это постоянный сигнал тревоги. Это просто удар за ударом против нас. Запад, пробудись. Достаточно делать вид, что так может быть. Становитесь и боритесь, как борется Украины», – добавил политик.

Напомним, что отравление российского оппозиционного лидера Алексея Навального было зафиксировано 20 августа. Во время полета из Томска в Москву Навальному стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. Больного доставили в местную больницу, где он впал в кому. У Навального диагностировали токсическое отравление.

Через 2 дня Навального перевезли на лечение в госпиталь «Шарите» в Берлине. Анализы, проведенные в нескольких независимых лабораториях, показали, что оппозиционер был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Сторонники Навального считают, что он был отравлен российскими спецслужбами из-за его оппозиционной и антикоррупционной деятельности. Кремль отрицает свою причастность.