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Кириленко сообщил о трех новых жертвах коронавируса на Донетчине (Карта)

03.09.20 08:19
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

2 сентября коронавирусная болезнь унесла сразу 3 жизни в Донецкой области. Об этом сегодня, 3 сентября, проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Новыми жертвами стали 82-летняя жительница Мариуполя, 78-летний житель Краматорска и 78-летняя жительница Славянска.

За сутки выявили 64 новых случая инфицирования:

  • 19 – в Мариуполе (10-месячный и 13-летний мальчики, мужчины 28, 40, 59, 68, 36, 63, 34, 39, 73 и 47 лет, 5-летняя и 8-летняя девочки, женщины 35, 37, 40, 82 и 63 лет);
  • 15 – в Краматорске (мужчины 36, 54, 21, 72, 45, 29, 78, 33 и 51 года, женщины 70, 39, 48, 62, 70 и 57 лет);
  • 12 – в Славянске (11-месячный мальчик, мужчины 35, 60, 58, 47, 50 и 51 года, женщины 50, 54, 78, 53 и 26 лет);
  • 5 – в Бахмуте (12-летний мальчик, мужчины 38 и 33 лет, женщины 37 и 62 лет);
  • 3 – в Селидово (мужчины 54 и 56 лет, женщина 52 лет);
  • по 2 – в Покровске (женщины 61 и 67 лет), Белозерском (мужчина 57 лет, женщина 55 лет) и Волновахском районе (женщины 54 и 56 лет);
  • по 1 – в Константиновке (женщина 66 лет), Родинское (женщина 30 лет), Угледаре (женщина 62 лет) и Мангушский районе (женщина 44 лет).

Таким образом, с начала карантина в Донецкой области подтверждены 1548 случаев COVID-19, из них:

  • выздоровели – 1029 человек;
  • на лечении – 497 пациентов;
  • летальных случаев – 22.

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