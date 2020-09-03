Работают 7 лабораторий: На Донетчине максимально увеличивают количество тестирований на COVID-19

Донецкая область увеличила количество тестирований на COVID-19. Об этом председатель Донецкой облгосадминистрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко сообщил во время отчета за месяц работы Донецкой ОГА в условиях карантина, передает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

«Донетчина находится в "зеленой зоне" по заболеваемости по COVID-19. Но статистика, поступающая ежедневно, не радует. Рост и прирост больных COVID-19 велики. Мы максимально увеличиваем количество тестирований. Сейчас количество тестирований доходит до 500 человек, но этого недостаточно. На момент введения жесткого карантина в марте мы имели одну лабораторию, а сейчас у нас работает 3 коммунальных лаборатории и 4 частных», – сказал Павел Кириленко.

Он подчеркнул, что халатное отношение населения к карантину способно изменить ситуацию в области в худшую сторону.

По данным начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения ОГА Александра Педенко, 68% человек, у которых был подтвержден коронавирус, – выздоровели. При этом 1,5% больных COVID-19 – умерли. «На сегодняшний день (2 сентября – ред.) в стационарах находятся 98 человек, еще 30 человек находятся с подозрением. Работают, чтобы подтвердить диагноз COVID-19, ПЦР-лаборатории в Славянске, Мариуполе, а также частные лаборатории по области», – сказал Александр Педенко.