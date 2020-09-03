Пожары на Луганщине: Есть погибший и пострадавшие (Видео)

В Луганской области продолжается тушение пожаров сухой травы и лесных насаждений в экосистемах трех районов. На пожарах погиб один человек, двое с ожогами доставлены в больницы. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Согласно опубликованной оперативной информации, 2 сентября в результате чрезвычайной пожарной опасности на территории области зафиксированы 24 возгорания сухой травы на площади около 1 тыс. 200 гектаров.

По состоянию на 7:00 3 сентября ликвидированы 16 пожаров.

В результате пожара погиб один человек и два человека с ожогами разных степеней тяжести госпитализированы. Огнем уничтожены 13 заброшенных жилых домов.

Продолжается тушение 6 очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений на общей площади 945 га в Кременском, Новоайдарском и Станично-Луганском районах.

В тушении пожаров задействованы 378 человек и 68 единиц техники ГСЧС. С целью оказания помощи от ГСЧС дополнительно привлечены 135 человек и 27 единиц техники из Донецкой, Днепропетровской, Полтавской областей. Координацию работ по тушению пожаров осуществляет оперативная группа Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области в тесном взаимодействии с командованием Операций Объединенных сил.

Ранее сообщалось, что 1 сентября на Луганщине в результате пожара произошло возгорание 7 нежилых домов в городе Попасная. Кроме того, поврежден 1 жилой дом и 3 нежилых дома в селе Новоалександровка Попаснянского района.

1 сентября в ходе тушения пожара вблизи пгт Станица Луганская сдетонировал неустановленный взрывоопасный предмет. В результате получил ранения спасатель.