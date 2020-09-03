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Климкин объяснил план России по Донбассу

03.09.20 08:38
Иллюстрация из открытых источников
Иллюстрация из открытых источников

Россия на переговорах по Донбассу пытается затянуть время до выборов президента США, которые пройдут в ноябре. Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала «Украина 24».

«На "минской площадке" точно не договорятся, я бы это не назвал дипломатией. Сейчас самая простая тактика – как-то "пропетлять" до американских выборов. Понятно, что Путин будет договариваться с новой американской администрацией на фоне Навального, это будет непросто. Все рычаги в руках американцев и Евросоюза – от санкционных до политических...» – отметил Климкин.

Оценивая заявление представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина относительно амнистии и особого статуса для Донбасса, Климкин отметил: «Для меня нет никаких "особых статусов". Это политический маразм, аморально. И с амнистией – тоже аморально».

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