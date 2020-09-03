Сводка из зоны ООС за 2 сентября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

2 сентября на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны НВФ. Неприцельным выстрелом из подствольного гранатомета противник пытался спровоцировать украинских воинов на участке фронта вблизи Марьинки. Военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали.

С начала текущих суток, 3 сентября, в полосах ответственности украинских бригад обстрелы со стороны противника не зафиксированы.

В «ДНР» заявляют, что «украинские войска за прошедшие сутки не открывали огонь по территории ДНР, однако единожды нарушили условия дополнительных мер контроля и усиления перемирия. Накануне в 18:30 был отмечен полет украинского беспилотника в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Набережное».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.