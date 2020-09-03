МИД Украины не разделяет заявления Фокина по Донбассу, – Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что не разделяет заявления первого заместителя председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Витольда Фокина. Об этом глава МИД написал в среду, 2 сентября, в своем Twitter, отвечая на вопросы пользователей соцсети.

«Резонансные слова Фокина соответствуют исключительно взглядам самого Фокина. Я их не разделяю», – написал министр.

Кулеба также сообщил, что международные партнеры не обращались к украински властям с просьбой пояснить свою официальную позицию после интервью Фокина.

Глава МИД также отметил, что исключает проведение выборов на Донбассе без контроля Украины над границей.

«Не представляю выборов с дырявой границей», – отметил Кулеба.

Напомним, ранее первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ по Донбассу, первый премьер-министр независимой Украины Витольд Фокин заявил, что Украина может согласиться на проведение всеобщей амнистии в обмен на то, чтобы Россия не настаивала на закреплении «особого статуса» Донбасса в Конституции страны. Кроме того, он считает, что «особый статус» должен иметь весь Донбасс, а не только ныне неподконтрольные территории.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал высказывания в СМИ Витольда Фокина провокационными и такими, которые не отвечают национальным интересам.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что отдельные комментарии, прозвучавшие в интервью Витольда Фокина, не отражают официальной позиции Украины.

Глава делегации Украины в ТКГ и первый президент Леонид Кравчук заявил, что заявления Витольда Фокина об амнистии, выборах и особом статусе Донбасса являются его личным мнением, а не позицией делегации.