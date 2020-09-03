Масштабные пожары в Луганской области: Двое военных с ожогами попали в больницу (Видео)

При тушении пожаров в Луганской области двое военнослужащих получили ожоги. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Параллельно с выполнением боевых задач подразделения из состава Объединенных сил и других составляющих сил обороны локализуют масштабные лесные и степные пожары на Луганщине.

Во время тушения пожара двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили термические ожоги. Им оказана первая медицинская помощь, пострадавшие доставлены в военные медицинские учреждения. Состояние здоровья обоих воинов – удовлетворительное.

Также в штабе сообщили, что к ликвидации пожаров на Луганщине привлечены почти 600 человек личного состава и 84 единицы инженерной и автомобильной техники подразделений Вооруженных сил Украины и других составляющих Объединенных сил.

Ранее сообщалось, что в Луганской области продолжается тушение пожаров сухой травы и лесных насаждений в экосистемах трех районов. На пожарах погиб один человек, двое с ожогами доставлены в больницы.

1 сентября на Луганщине в результате пожара произошло возгорание 7 нежилых домов в городе Попасная. Кроме того, поврежден 1 жилой дом и 3 нежилых дома в селе Новоалександровка Попаснянского района. В тот же день в ходе тушения пожара вблизи пгт Станица Луганская сдетонировал неустановленный взрывоопасный предмет. В результате получил ранения спасатель.