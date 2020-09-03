За сутки от COVID-19 в Украине умерли 54 человека

За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 2 430 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 3 сентября, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки в Украине заболели 2 430 человек. Из них 149 детей, а также 137 медработников. Были госпитализированы 416 человек. Зафиксированы 54 летальных случая. При этом выздоровели 859 пациентов. За все время пандемии в Украине заболели 128 288 человек. Из них 8 359 детей и 11 635 медработников. При этом в целом выздоровели 59 676 пациентов. Летальных случаев – 2 710», – сказал Степанов.

Глава Минздрава также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксированы в Харьковской (301), Тернопольской (242), Львовской (209), Ивано-Франковской (163), Черновицкой (137), Одесской (116) и г. Киеве (280).

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 1 549 (по данным Донецкой ОГА – 1 548) случаев COVID-19, в Луганской – 373 случая.