COVID-19 в «ДНР»: 31 новый случай и 3 новые жертвы

В «ДНР» за сутки выявили 31 новый случай заболевания коронавирусом, три человека умерли. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает пресс-центр «минздрава ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 2 сентября, выявлен 31 случай заболевания. Зарегистрированы 3 летальных случая – мужчины в возрасте 78, 71 и 58 лет», – уверяют в «минздраве».

Всего по состоянию на 10:00 3 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 2 626:

на лечении – 1 227 пациентов,

выписаны – 1 253 человека,

летальных случаев – 146.

«По состоянию на 3 сентября коронавирусная инфекция была выявлена у 126 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня 2020 года. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения республики и получают бесплатное лечение», – сообщают в «республике».