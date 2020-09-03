Правительство готовит решение об оказании помощи пострадавшим от пожара на Луганщине

Во исполнение решения президента Украины Владимира Зеленского, правительство готовит решение о помощи пострадавшим от пожаров в Луганской и Харьковской областях. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что Кабмин готовит проект помощи пострадавшим.

«Мы должны давать отпор этой стихии, желаю душевных сил всем пожарным. В такую жару в лесах работать еще труднее. Но своим героическим трудом они спасают жизни. Мы же должны быть готовыми к быстрой реакции на потребности людей – прежде всего к предоставлению медицинской помощи, возможностей эвакуации, а дальше – финансовой и профессиональной поддержки, чтобы помочь людям вернуться к жизни. Внимательно слежу за ситуацией», – отметил президент.

Также сообщается, что накануне вечером к месту пожаров отправились вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр социальной политики Марина Лазебная. Они находятся на прямой связи с Офисом президента, предоставляя в срочном порядке все детали развития пожара. Президент держит ситуацию под личным контролем. Владимир Зеленский выражает искренние соболезнования в связи с гибелью человека в Луганской области и ожидает эффективного решения проблем пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Луганской области продолжается тушение пожаров сухой травы и лесных насаждений в экосистемах трех районов. На пожарах погиб один человек, двое с ожогами доставлены в больницы.

1 сентября на Луганщине в результате пожара произошло возгорание 7 нежилых домов в городе Попасная. Кроме того, поврежден 1 жилой дом и 3 нежилых дома в селе Новоалександровка Попаснянского района. В тот же день в ходе тушения пожара вблизи пгт Станица Луганская сдетонировал неустановленный взрывоопасный предмет. В результате получил ранения спасатель.