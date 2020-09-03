Подконтрольная и неподконтрольная Луганщина: Новые данные по COVID-19 (Карта)

За последние сутки в Луганской области лабораторно подтверждены 17 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Новые случаи зафиксированы:

в Северодонецке – 3 человека (2 – с клиническими проявлениями, 1 – прибывший с неподконтрольной территории);

Лисичанске – 2 человека (больны пневмонией);

Рубежном – 1 человек (болен пневмонией);

Меловском районе – 7 (6 – контактировали с заболевшими ранее, 1 – болен пневмонией);

Попаснянском районе – 1 (болен пневмонией);

Белокуракинском район – 1 (прибывший с неподконтрольной территории);

Кременском районе – 1 (болен пневмонией);

Станично-Луганском районе – 1 (прибывший с неподконтрольной территории).

По состоянию на 3 сентября в Луганской области подтверждены 374 случая коронавирусной болезни, из них:

выздоровели – 203 человека;

продолжают лечение – 168 пациентов, в том числе 8 детей (49 человек лечатся в больницах, 119 – амбулаторно);

умерли – 3 человека.

На неподконтрольной украинским властям части Луганщины также сообщили о заболеваемости коронавирусом.

В «ЛНР» медики зарегистрировали 704 случая COVID-19. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает пресс-служба «миназдрава ЛНР».

«Всего по состоянию на 09:00 3 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР – 704», – уверяют в «минздраве».

«Выписаны полностью выздоровевшие и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 617 человек», – добавляют в «республике».

На местных интернет-ресурсах также сообщается об одном летальном случае, зарегистрированном за минувшие сутки. «Таким образом, с начала пандемии медики республики зарегистрировали 18 смертей пациентов, у которых был диагностирован коронавирус», – утверждают в «ЛНР».