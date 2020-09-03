Украинский футбольный клуб отчислил футболиста, узнав о его выступлениях в «ЛНР»

Житомирский ФК «Полесье» отчислил футболиста Алексея Лобова из-за его выступлений в «ЛНР». Об этом сообщил директор клуба Владимир Загурский, пишет isport.ua.

«Лобов выступал последние 4 сезона за "Авангард"... Когда мы его брали, об этой истории не знали, потому что мы изучаем историю каждого игрока из открытых источников. Если открыть Википедию и другие украиноязычные сайты – этой информации не было. С 2014 по 2017 год были пробелы. Поскольку он молодой человек, ему всего 23 года, мы этому не уделили нужное внимание… Мы с тренером спросили, готов ли он объяснять, что и как происходило, где он играл. Он согласился... Позицию не приняли. Она была однозначной – он здесь не должен играть... Он теперь не игрок нашей команды», – сказал Загурский.