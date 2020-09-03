Пожар на Луганщине: Спасатели ликвидировали 2 очага горения

На Луганщине спасатели ликвидировали 2 из 6 очагов горения сухой травы и леса. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

«По состоянию на 10:20 3 сентября из 6 очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений, на которых проводилось тушение, ликвидированы – 2 ячейки (вблизи с. Бараниковка Кременского района и в Трехизбенском лесничестве). Продолжается тушение 4 очагов, из которых локализованы 2 очага в Станично-Луганском районе (вблизи с. Геевка и между с. Болотенное и пгт Станица Луганская)», – говорится в сообщении.

Для оказания помощи в тушении пожаров на территории Луганской области от ГСЧС дополнительно привлечены 135 человек и 27 единиц техники из Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

Ранее сообщалось, что в Луганской области продолжается тушение пожаров сухой травы и лесных насаждений в экосистемах трех районов. На пожарах погиб один человек, двое с ожогами доставлены в больницы.

1 сентября на Луганщине в результате пожара произошло возгорание 7 нежилых домов в городе Попасная. Кроме того, поврежден 1 жилой дом и 3 нежилых дома в селе Новоалександровка Попаснянского района. В тот же день в ходе тушения пожара вблизи пгт Станица Луганская сдетонировал неустановленный взрывоопасный предмет. В результате получил ранения спасатель.

Правительство готовит решение о помощи пострадавшим от пожаров.