В ОБСЕ рассказали, о чем спорили участники заседания ТКГ

Участникам Трехсторонней контактной группы не удалось принять окончательные решения по многим вопросам из-за продолжающихся споров о постановлении Верховной Рады о назначении местных выборов. Об этом заявила спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау по итогам заседания ТКГ 2 сентября, передает пресс-служба ОБСЕ.

По словам Грау, меры по усилению режима прекращения огня, вступившие в силу 27 июля 2020 года, в целом продолжают эффективно действовать. «Призываю стороны и впредь прилагать все необходимые усилия для сохранения устойчивого и всеобъемлющего перемирия, который является непременной предпосылкой для мирного решения конфликта на востоке Украины», – сказала она.

Как отметила спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ, рабочая группа по безопасности достигла общего понимания по проекту «Рамочного решения относительно противоминной деятельности», а также по новым участкам разминирования и разведения сил и средств, как это было поручено лидерами «Нормандской четверки» на их встрече в Париже в декабре прошлого года.

Однако, из-за продолжающейся дискуссии относительно соответствия постановления Верховной Рады Украины № 795-IX «О назначении очередных местных выборов в 2020 году» Минским соглашениям, к окончательному принятию решений в ТКГ 2 сентября прийти не удалось. «Данная дискуссия препятствовала прогрессу и в других рабочих группах», – подчеркнула Грау.

Рабочая группа по гуманитарным вопросам, отметили в ОБСЕ, обсуждала взаимное освобождение и обмен удерживаемых лиц, связанных с конфликтом. Помимо данной темы, участники обсудили ход подготовки к одновременному открытию двух новых контрольных пунктов въезда-выезда в населенных пунктах Золотое и Счастье Луганской области.

Экономическая рабочая группа занималась вопросами водоснабжения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и проблемами экологии.

Дискуссия Политической рабочей группы, как и на прошлом заседании две недели назад, преимущественно была посвящена постановлению Верховной Рады Украины № 795-IX, что снова не позволило обсудить вопросы повестки дня, направленные на имплементацию Минских соглашений.