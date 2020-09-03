Устранили 8 повреждений: На Втором донецком водопроводе завершили ремонтные работы

Сегодня утром, 3 сентября, специалисты Славянского РПУ завершили ремонтные работы на Втором донецком водопроводе. Устранены 8 повреждений. Об этом сообщает пресс-служба Коммунального предприятия «Компания "Вода Донбасса"».

«В 6:00 3 сентября аварийно-восстановительные бригады Славянского РПУ закончили ремонтные работы на магистральном водоводе диаметром 1400 мм Второго донецкого водопровода. В ходе ремонтных работ устранены 8 повреждений, на которые наложены металлические сегменты размерами от 650 мм Х 300 мм до 3000 мм Х 300 мм и два свища размерами 50 и 100 мм, методом электросварки укреплен вертикальный шов люка», – говорится в сообщении.

Отмечается, что после заполнения водовода схема водоснабжения потребителей будет восстановлена.