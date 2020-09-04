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Здание построено до Второй мировой: В Донецке показали библиотеку имени Крупской (Фото)

04.09.20 14:04
Донецк
Донецк / Фото: youtube.com

В неподконтрольном украинским властям Донецке здание, где сейчас находится библиотека им. Крупской, было построено еще до начала Второй мировой войны. Об этом сообщается в сюжете одного из местных «республиканских» телеканалов.

«Изначально общественная библиотека располагалась в историческом центре города, в доме братьев Тудоровских, на второй линии. Идея создания общественной библиотеки родилась 2 августа 1926 года. И уже 1 декабря библиотека открыла свои двери посетителям», – сообщают в «ДНР».

«В 1932 году городскую библиотеку Сталино преобразовали в областную. Архитектор Эммануил Гамзе начал разработку проекта отдельного здания. Однако здание строилось медленно и библиотека постоянно меняла место прописки», – добавляют в «республике».

Отмечается, что инициативные горожане обратились с письмом к Надежде Крупской, она – к Никите Хрущеву за содействием, и возведение здания ускорилось (в 1939 году библиотека въехала в новое здание).

«Свой современный облик здание обрело в период восстановления и реконструкции под руководством местного архитектора Николая Пархунова. Площадь восстановленного после [Второй мировой] войны здания составила 12 тыс. кв. м», – сообщили в «ДНР».

Там также продемонстрировали, как сейчас библиотека выглядит снаружи и внутри:

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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