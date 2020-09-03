Жителям Донетчины доставили 1,6 млн литров питьевой воды

1,6 млн литров питьевой воды доставили благотворительный фонд «АДРА Украина» и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) с начала 2020 года жителям Донецкой области. Об этом сообщает «АДРА Украина».
Разливная питьевая вода доставлена:
- 979 643 литра – в Марьинский район;
- 383 тыс. литров – в Авдеевку;
- 216 100 литров – в Волновахский район;
- 9 тыс. литров – в Ясиноватский район;
- 1500 литров – в Никольский район.
Бутилированную питьевую воду доставили:
- 11 892 литра – в Волновахский район;
- 576 литров – в Селидово.
Питьевая вода доставлена «АДРА Украина» в рамках совместного с ЮНИСЕФ Украина проекта по обеспечению водоснабжением наиболее уязвимых категорий населения в 25 населенных пунктах Авдеевского, Марьинского, Волновахского и Никольского районов.