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Жителям Донетчины доставили 1,6 млн литров питьевой воды

03.09.20 15:59
Пресс-служба «АДРА Украина»
Пресс-служба «АДРА Украина»

1,6 млн литров питьевой воды доставили благотворительный фонд «АДРА Украина» и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) с начала 2020 года жителям Донецкой области. Об этом сообщает «АДРА Украина».

Разливная питьевая вода доставлена:

  • 979 643 литра – в Марьинский район;
  • 383 тыс. литров – в Авдеевку;
  • 216 100 литров – в Волновахский район;
  • 9 тыс. литров – в Ясиноватский район;
  • 1500 литров – в Никольский район.

Бутилированную питьевую воду доставили:

  • 11 892 литра – в Волновахский район;
  • 576 литров – в Селидово.

Питьевая вода доставлена «АДРА Украина» в рамках совместного с ЮНИСЕФ Украина проекта по обеспечению водоснабжением наиболее уязвимых категорий населения в 25 населенных пунктах Авдеевского, Марьинского, Волновахского и Никольского районов.

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