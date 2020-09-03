Жителям Донетчины доставили 1,6 млн литров питьевой воды

1,6 млн литров питьевой воды доставили благотворительный фонд «АДРА Украина» и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) с начала 2020 года жителям Донецкой области. Об этом сообщает «АДРА Украина».

Разливная питьевая вода доставлена:

979 643 литра – в Марьинский район;

383 тыс. литров – в Авдеевку;

216 100 литров – в Волновахский район;

9 тыс. литров – в Ясиноватский район;

1500 литров – в Никольский район.

Бутилированную питьевую воду доставили:

11 892 литра – в Волновахский район;

576 литров – в Селидово.

Питьевая вода доставлена «АДРА Украина» в рамках совместного с ЮНИСЕФ Украина проекта по обеспечению водоснабжением наиболее уязвимых категорий населения в 25 населенных пунктах Авдеевского, Марьинского, Волновахского и Никольского районов.