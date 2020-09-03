В России озвучили условия вступления в силу договоренностей по Донбассу

Новые договоренности по безопасности на Донбассе могут вступить в силу только после пересмотра недавнего постановления Верховной Рады о проведении в Украине местных выборов в октябре. Об этом по итогам очередного заседания Трехсторонней контактной группы заявил полпред РФ Борис Грызлов, передает российский «ТАСС».

«Донецкая и Луганская народные республики будут готовы подписать договоренности о разведении сил и средств на новых участках и утвердить план разминирования участков после подготовки соответствующих документов. Однако представители Донбасса считают, что договоренности должны вступить в силу после приведения постановления Верховной Рады от 15 июля о назначении местных выборов в соответствие с Минскими соглашениями. Эта позиция должна быть зафиксирована письменно», – уверяет Грызлов.

«Еще на прошлой встрече Донецк и Луганск выразили протест в отношении постановления Верховной Рады о назначении очередных местных выборов. Это постановление в его нынешнем виде грубо нарушает политические обязательства Украины по Минским соглашениям. Представители Донбасса подчеркивают, что постановление Верховной Рады содержит пункты, которые прямо противоречат минским соглашениям», – утверждает представитель России.

Он уверяет, что это постановление «блокирует возможность принятия решений практически по всем направлениям работы контактной группы, которая строится на основе Минских соглашений». По словам россиянина, в Минских соглашениях «предусмотрена конституционная реформа на Украине с обязательным учетом особенностей Донбасса и по согласованию с его представителями». «Верховная Рада Украины должна подтвердить свою приверженность Минским соглашениям и внести в постановление положение о том, что выборы на Донбассе будут проводиться в соответствии с Минскими соглашениями», – заявил Грызлов.