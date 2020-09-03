Подобные формулы: В чем похожи и чем отличаются расчеты стоимости газа и угля (Видео)

Мы впервые заплатим за газ по конкурентным ценам. Ровно месяц в Украине действует рынок газа. До сих пор цены на весь газ – импортный и отечественный – считали по так называемой формуле «Амстердам+». Ее называли переходной перед введением рынка и одним из требований МВФ. По нормам биржи в Европе в свое время считали и цену угля. Однако претензии почему-то были только к формуле «Роттердам+». Об этом сообщает телеканал «Украина».

Ирина Гаврелейченко живет одна в части частного дома в Харькове. Готовит, греет воду и отапливает дом. Для всего нужен газ. Платеж за транспортировку ей разбили на равные части.

«Чтобы легче было платить, они разбили по месяцам. Мы платим каждый месяц фиксированную сумму – 72 грн 79 копеек», – рассказывает женщина.

Говорит, хоть и экономит на отоплении, суммы получаются для нее большие. Потому что пенсия – менее 2-х тыс. грн. А надо еще и за сам газ заплатить.

«Накладно, потому что каждую сотню считаем. Для кого-то, может, 100 грн не деньги, а для нас пенсионеров – это деньги», – рассказывает она.

Цену газа в Украине до 1 августа рассчитывали по так называемой формуле «Амстердам+». Мерилом служила стоимость голубого топлива на европейской бирже в Нидерландах, плюс стоимость доставки газа в Украину.

«Потребитель, который берет газ в трубе, он не имеет понятия, какого происхождения этот газ. Импортированный ли он из Европы, добытый ли он в Украине. А цены формируются под влиянием цен на европейском рынке. В частности, на Голландском хабе ТТF», – говорит газовый эксперт Геннадий Кобаль.

Что так будет, в начале года решили чиновники.

«По постановлению Кабмина мы начали использовать формулу. Это рыночный механизм. Это достаточно честная цена. И это да, для Украины это был переходный период перед рынком газа», – рассказывает политолог Кирилл Сазонов.

Газ для нас с вами подешевел почти вдвое. Новый для страны расчет признали и эксперты, и иностранные партнеры.

«Это было требование МВФ, чтобы пока не заработает механизм рыночного ценообразования на газ, должен действовать принцип импортного паритета», – говорит экономический эксперт Борис Кушнирук.

И по такому же принципу с 2016-го до 2019-того года в Украине считали цену угля. И отечественного, и импортного. Все повторилось в этом году с расценками на газ.

«Они похожи прежде всего тем, что цена на ресурс, в одном случае газ – "Амстердам+", во втором уголь – "Роттердам+", стоимость ресурса рассчитывается на бирже. Биржа находится в обоих случаях в Европе. В обоих случаях, биржевая покупка этого ресурса – и газа, и угля – она предусматривает включение транспортного плеча», – говорит энергетический эксперт Юрий Корольчук.

Но отличие все же есть. По газовым расценкам у правоохранителей вопросов никаких. А по угольным 3,5 года длилось расследование. Но без обвиняемых и без доказательств убытков от «Роттердама» – прокуратура все же прекратила следствие.