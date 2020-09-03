Не пропускают в «ЛНР»: Пенсионерка неделю живет на КППВ «Станица Луганская»

В «буферной» зоне вблизи контрольного пункта въезда-выезда «Станица Луганская» неделю живет пенсионерка, которую не пропускают к беременной дочери на неподконтрольную украинскому правительству территорию. Об этом сообщает Гуманитарная миссия «Пролиска» в Facebook.

По словам правозащитников, представители «ЛНР» изменили правила пересечения линии разграничения.

«Беспрепятственно посетить неподконтрольную правительству Украины территорию могут исключительно лица с официальной пропиской на неподконтрольной правительству Украины территории, остальные должны предоставить пакет документов, доказывающий необходимость визита», – отмечают в «Пролиске».

Как сообщается, такие ограничительные меры ввели с целью недопущения распространения COVID-19.

Теперь лица с пропиской на подконтрольной правительству Украины территории вынуждены по несколько дней ожидать, когда им разрешат пересечь линию разграничения в сторону неподконтрольной правительству Украины территории. Все это время люди находятся в так называемой «буферной» зоне.

«К сотрудникам гуманитарного центра "Пролиска – Станица Луганская" обратилась Юлия Николаевна 1959 года рождения с просьбой о помощи в предоставлении продуктов питания. Юлия Николаевна — жительница города Сумы. В Луганске, который находится на неподконтрольной правительству Украины территории, женщине необходимо посетить беременную дочь. Уже неделю Юлия Николаевна вынужденно живет в так называемой "нейтральной" зоне, ожидая возможности пересечь линию разграничения», – рассказали правозащитники.

Сотрудники гуманитарного центра за личные средства приобрели продукты и передали их Юлии Николаевне.