Владельцы полностью уничтоженных пожарами в Луганской и Харьковской областях домов получат по 300 тыс. грн, – Аваков

Владельцы полностью уничтоженных домов во время пожаров в Луганской и Харьковской областях получат максимальную компенсацию – примерно 300 тыс. грн. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время поездки в село Горобьевка (Харьковская обл.), которое больше всего пострадало от пожара. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Пожар получил столь стремительное распространение из-за значительных порывов ветра – более 15 м/с. Вокруг населенных пунктов, находящихся в лесном массиве, не было минерализованных полос. В настоящее время 22 домохозяйства пострадали от огня, 33 человека были вынуждены покинуть свои дома», – сказал Аваков.

По словам Авакова, сегодня состоится заседание специальной комиссии, на котором будет принято решение о материальной компенсации людям, хозяйства которых пострадали от пожара.

«Хозяева полностью уничтоженных домов получат максимальную компенсацию – примерно 300 тыс. грн. Люди, которые пострадали меньше – получат меньшую компенсацию. На месте будет работать специальная комиссия, которая оценит последствия пожара», – сказал Аваков.

Арсен Аваков отметил, что если сгорели документы, нужно предоставить перечень, и представитель МВД вместе с представителем Харьковской ОГА помогут их восстановить.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Луганской области продолжается тушение пожаров сухой травы и лесных насаждений в экосистемах трех районов. На пожарах погиб один человек, двое с ожогами доставлены в больницы.

1 сентября на Луганщине в результате пожара произошло возгорание 7 нежилых домов в городе Попасная. Кроме того, поврежден 1 жилой дом и 3 нежилых дома в селе Новоалександровка Попаснянского района. В тот же день в ходе тушения пожара вблизи пгт Станица Луганская сдетонировал неустановленный взрывоопасный предмет. В результате получил ранения спасатель.

Правительство готовит решение о помощи пострадавшим от пожаров.