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У водителя – инфаркт: В Донецке автобус с людьми врезался в столб, много пострадавших (Фото)

03.09.20 13:58
Донецк / Фото из соцсетей
Донецк / Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня, 3 сентября, автобус врезался в столб. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как рассказывают люди, авария произошла вблизи бизнес-центра «Центавр Плаза» по ул. 50-летия СССР: водителю автобуса 23-го маршрута стало плохо, и автобус врезался в столб.

Дончане пишут о многочисленных пострадавших. Медики, приехавшие на место, проводили реанимационные мероприятия, водителя забрала «скорая», однако он умер по дороге в больницу. Предварительно, у водителя случился инфаркт.

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