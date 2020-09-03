В Донецке объяснили, почему на остановках собираются огромные очереди (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке уже несколько дней наблюдаются большие очереди на остановках общественного транспорта: люди стоят в ожидании автобусов маршрута 42. Об этом очевидцы сообщают в соцсетях.

При этом 1 сентября вышли на линию 20 новых автобусов «ПАЗ Вектор».

Дончане, объясняя ситуацию, отмечают, что положение дел ухудшилось именно с 1 сентября, так как вместе с обновлением автобусного парка произошло и его сокращение. Ранее на маршруте были 30 автобусов (многие – в аварийном состоянии), а сейчас – их только 20. То есть, подсчитали жители Донецка, парк сократился на 30%, соответственно, очереди и время ожидания пропорционально увеличились.

По этой причине многие не успевают вовремя добраться на работу или учебу. К примеру, сегодня утром, 3 сентября, на конечной остановке в Петровском районе ожидали автобуса более 80 человек.

Местные жители подчеркивают, что проблемы с общественным транспортом есть не только на этом, но и на иных маршрутах – и не только в Донецке, но и в других городах.