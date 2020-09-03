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Служил на блокпосту «ДНР»: В Краматорске задержали бывшего участника НВФ

03.09.20 13:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Краматорске пограничники выявили и задержали мужчину, который состоял в незаконных вооруженных формированиях «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Как отмечается, работу по выявлению и задержанию граждан, причастных к НВФ, пограничники ведут с начала вооруженного конфликта на Донбассе. Очередное задержание произошло 1 сентября в Краматорске.

«В ходе реализации оперативной информации пограничники обнаружили мужчину 1971 года рождения, который в июне 2014 года в составе незаконного вооруженного подразделения нес службу на одном из блокпостов на территории города», – говорится в сообщении.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований, в Нацполицию направлено уведомление по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины («Создание непредусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности»).

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

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