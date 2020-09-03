«Нормандская четверка»: Что заявили в России о встрече помощников лидеров стран

Проведение встречи помощников лидеров стран «нормандской четверки» (РФ, ФРГ, Франция, Украина) обсуждается, но для этого нужно согласовать их графики. Об этом сегодня, 3 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает российский «ТАСС».

«Пока не могу сказать, согласовали ли все помощники свои графики. Я знаю, что действительно обсуждается возможность проведения такой встречи, но для этого необходимо согласовать графики всех помощников», – уверяет представитель Кремля.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о подтверждении встречи советников глав государств Нормандского формата (Украина, Германия, Франция и РФ). Планировалось, что участие в этом заседании с украинской стороны примет глава офиса президента Андрей Ермак. А со стороны РФ – заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак.

Как 26 сентября заявил Андрей Ермак, встреча советников лидеров государств – участников Нормандского формата, которая была перенесена в связи с командировкой советника президента Франции Эммануэля Бонна, может состояться в начале сентября – до 10 числа.