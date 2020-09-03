Причиной пожаров на Луганщине стал поджог в прифронтовой зоне, – штаб ООС

Причиной возникновения масштабных пожаров в Луганской области является умышленный поджог в районе нескольких прифронтовых населенных пунктов. Об этом сегодня, 3 сентября, заявил штаб Операции Объединенных сил.

Степные и лесные пожары продолжаются на Луганщине уже вторые сутки.

«Первые очаги возгорания были зафиксированы на рубеже Счастье – Лобачево – Лопаскино – Трехизбенка. Характер возникновения эпицентров горения и их распространения свидетельствует об умышленном поджоге, ведь огонь появился сразу в нескольких местах одновременно», – подчеркивают в штабе ООС.

Перед военными поставлены задачи минимизировать потери от огня и не допустить уничтожения имущества местного населения.

«Объявлен высший уровень пожарной опасности и привлечено необходимое количество личного состава и техники. Борьба с огненной стихией продолжается. Вооруженные Силы Украины вместе с представителями ГСЧС и другими подразделениями Объединенных сил отрезают пути распространения огня на населенные пункты», – добавили в штабе ООС.

Согласно оперативной информации, в районе между Станицей Луганской и Болотенным пожар площадью почти 10 га локализован. Угрозы распространения в направлении Станицы Луганской нет.

Продолжается локализация пожара в районе поселков Лобачево и Лопаскино. Там площадь возгорания составляет 950 га.

Ранее сообщалось, что в Луганской области продолжается тушение пожаров сухой травы и лесных насаждений в экосистемах трех районов. На пожарах погиб один человек, двое с ожогами доставлены в больницы.

К ликвидации пожаров на Луганщине привлечены почти 600 человек личного состава и 84 единицы инженерной и автомобильной техники подразделений Вооруженных сил Украины и других подразделений Объединенных сил. Во время тушения пожара двое военнослужащих получили ожоги.