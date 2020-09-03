На Донетчине СБУ выявило многомиллионную аферу при ремонте дорог

Служба безопасности Украины в Донецкой и Кировоградской областях разоблачила и пресекла многомиллионные аферы при ремонте автомобильных дорог. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, в 2017 году Донецкий облавтодор заключил с местной строительной фирмой 7 контрактов на проведение ремонта междугородных и межобластных дорог на более чем 16 млн грн.

«Большую часть этих средств подрядчик присвоил путем внесения в проектно-сметную и техническую документацию ложных данных о качестве использованных материалов. Инициированная СБУ проверка показала, что в результате сделки государству был нанесен ущерб на почти 10 млн грн. Кроме того из-за нарушения технологии ремонта дорожное покрытие преждевременно разрушилось и требует повторной реконструкции», – говорится в сообщении.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели обыски в офисе подрядной организации и по месту жительства ее руководителей. Оперативники изъяли документы и черновую бухгалтерию, которые будут приобщены к доказательной базе дела.

Сейчас бывшему и действующему директорам строительной фирмы объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления всех участников аферы. Проверяется возможная причастность к схеме должностных лиц облавтодора.

В Кировоградской области оперативники спецслужбы установили, что в 2020 году областное профильное госпредприятие заключило подрядный договор с местной частной структурой. Коммерсанты должны были отремонтировать автомобильную дорогу общего пользования в Голованевском районе протяженностью более 4 км.

Сотрудники СБУ установили, что во время выполнения работ подрядчик отклонился от условий проектно-сметной документации и использовал асфальтобетонное покрытие, которое не соответствует государственным требованиям.

По заключению строительно-технической экспертизы, в результате злоупотреблений коммерсанты могли нанести ущерб областному бюджету более чем на 15 млн грн.

По результатам инициированных СБУ проверок, госпредприятие не подписало соответствующие акты выполненных работ и ввода автодороги в эксплуатацию и не осуществило полную оплату. Подрядчик обязался осуществить повторный ремонт дороги в полном объеме за счет собственных сил и средств исполнителя.