Эксперт пояснил, чем опасны пожары на Луганщине

Масштабные пожары в Луганской области несут угрозу неожиданных взрывов на минных полях. Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в эфире канала «Украина 24».

Эксперт также высказал сомнения в том, что причиной пожаров могла быть диверсия.

«Диверсия вряд ли, потому что пожары носят массовый характер, и погодные условия способствуют распространению огня. Изначально пожар мог быть поджогом, в том числе сознательным. Сейчас уже мы с вами ликвидируем последствия», – сказал эксперт.

Жданов допустил, что есть существенная угроза безопасности.

«Приближение Вооруженных сил к минным полям – очень опасно, могут произойти неожиданные взрывы, и это не дает возможности работать пожарным. Те мины, которые не взорвутся от пожара или благодаря конструктивным особенностям, переходят в разряд таких, которые нельзя разминировать. Их надо будет после обнаружения подрывать на месте, и это создаст дополнительные трудности. Там, где участок подлежал просто разминированию, надо будет более тщательно исследовать», – сказал Жданов.

По его словам, украинские минные поля надо будет минировать заново.

«Те минные поля, которые установлены в "серой зоне" Вооруженными силами Украины, будут требовать того же самого – тщательного разминирования и ликвидации тех мин, которые вышли из строя, и установки новых», – сказал Жданов.

Эксперт подчеркнул, что ВСУ и ГСЧС должны любыми способами оповещать местное население об опасности через СМИ, распространение листовок, при личном общении.

Ранее сообщалось, что в Луганской области продолжается тушение пожаров сухой травы и лесных насаждений в экосистемах трех районов. На пожарах погиб один человек, двое с ожогами доставлены в больницы.

1 сентября на Луганщине в результате пожара произошло возгорание 7 нежилых домов в городе Попасная. Кроме того, поврежден 1 жилой дом и 3 нежилых дома в селе Новоалександровка Попаснянского района. В тот же день в ходе тушения пожара вблизи пгт Станица Луганская сдетонировал неустановленный взрывоопасный предмет. В результате получил ранения спасатель.

Утром 3 сентября стало известно, что правительство готовит решение о помощи пострадавшим от пожаров. Позднее глава МВД Арсен Аваков сообщил, что владельцы полностью уничтоженных домов во время новых пожаров в Луганской и Харьковской областях получат максимальную компенсацию – примерно 300 тыс. грн.

В штабе Операции Объединенных сил сообщили, что причиной возникновения масштабных пожаров в Луганской области является умышленный поджог в районе нескольких прифронтовых населенных пунктов.