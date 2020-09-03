Со средствами защиты и медкабинетами: На Донетчине все школы открылись 1 сентября

Все учреждения общего среднего образования Донецкой области открылись 1 сентября, учебный процесс начался в 509 школах. Об этом сегодня, 3 сентября, рассказала директор Департамента образования Донецкой облгосадминистрации Татьяна Сидашева на брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Всего 509 учреждений, общий контингент учащихся – 168,7 тыс. человек», – уточнила Сидашева.

По ее словам, органы местного самоуправления выделили около 22 млн грн для организации работы дошкольных учебных заведений и общеобразовательных школ в условиях карантина в соответствии с нормативными документами и рекомендациями Министерства здравоохранения, главного государственного санитарного врача и Департамента образования и науки ОГА.

«Было закуплено: дезинфицирующих средств для обработки рук – 20,5 тыс. л, дезинфицирующих средств для обработки поверхностей – 360,2 тыс. л, пирометров (бесконтактных термометров – ред.) – больше 1 тыс. шт., защитных масок индивидуального использования – 820 тыс. шт., одноразовых медицинских перчаток – 120 тыс. шт., одноразовых полотенец – 67 тыс. упаковок», – перечислила Татьяна Сидашева.

Она отметила, что это сделано, прежде всего для того, чтобы учреждения образования открылись и начали работать. Далее по каждому учреждению будет проведен мониторинг, насколько используются средства, сколько еще нужно, и органы местного самоуправления будут принимать меры по обеспечению безопасности во время образовательного процесса детей, учителей и персонала школ с учетом потребности.

«До каждого руководителя учреждения образования доведены алгоритмы действий, как мы должны работать, если мы находимся на "зеленом" уровне, какие действия должны быть предприняты, если будет какое-то подозрение на коронавирусное или респираторное заболевание. Подготовлены оборудованные медицинские кабинеты (41 382), там, где они есть по проекту, 84% обеспечены медицинскими сестрами. И почти 100% подготовлено изоляционных комнат, как нам это рекомендовало Министерство здравоохранения», – рассказала директор департамента.

Татьяна Сидашева добавила, что школы действуют в новых условиях первые дни, возможны некоторые недочеты, включая человеческий фактор, но они будут отработаны.